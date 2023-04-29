Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Умани завершилась поисково-спасательная операция

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
493
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Умани завершилась поисково-спасательная операция

В Умани завершилась поисково-спасательная операция/Фото: Игорь Табурец.

В Умани, где накануне российские оккупанты разрушили ракетой многоэтажку, завершилась поисково-спасательная операция.

В Умани завершилась поисково-спасательная операция. Без вести пропавшей считают одну женщину.

Об этом пишет "Суспільне".

Как отмечается, на месте попадания российской ракеты завершилась поисково-спасательная операция. Без вести пропавшей считают одну женщину.

Отметим, что в результате попадания ракеты в многоэтажку погибли пятеро детей: двое мальчиков и три девочки. Всем им от полутора до 16 лет. В общей сложности погибли 23 человека.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
493
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация