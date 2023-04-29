В Умани завершилась поисково-спасательная операция. Без вести пропавшей считают одну женщину.

Об этом пишет "Суспільне".

Как отмечается, на месте попадания российской ракеты завершилась поисково-спасательная операция. Без вести пропавшей считают одну женщину.

Отметим, что в результате попадания ракеты в многоэтажку погибли пятеро детей: двое мальчиков и три девочки. Всем им от полутора до 16 лет. В общей сложности погибли 23 человека.

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