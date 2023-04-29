Двое мальчиков и три девочки: в Умани идентифицировали тела пяти погибших детей

Во время ракетного удара по многоэтажке в Умани Черкасской области погибли пятеро детей. Их тела удалось идентифицировать.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"В процессе идентификации выяснилось, что погибли пять детей: двое мальчиков (полтора и 16 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет)", — говорится в сообщении главы МВД.

По состоянию на 10:00 29 апреля официально подтверждена гибель 23 человек. Из следователей и криминалистов полиции идентифицировали 22 тела. Без вести пропавшей считается одна женщина.

Разбор завалов на месте ракетного удара РФ продолжается. Поиски продолжаются.

Напомним, российская армия нанесла ракетный удар по многоэтажке в Умани ночью 28 апреля. По данным МВД, в результате ракетного удара по многоэтажке почти полностью уничтожен один подъезд — это 27 квартир.

Глава Офиса президента Андрей Ермак удар в ночное время суток, когда люди находились в своих домах и спали, название "типичным почерком российских террористов".

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