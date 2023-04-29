Российское ядерное оружие в Беларуси: остановит ли мир Путина

По словам нардепа Мережко, сейчас есть 9 стран "ядерного клуба". И они незаинтересованы в том, чтобы произошло распространение ядерного оружия.

Председатель комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко рассказал, позволит ли Путину международное сообщество разместить ядерное оружие в Беларуси.

Об этом он пояснил в интервью ТСН.ua.

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"Как правильно квалифицировать действия Путина (по размещению ядерного оружия в Беларуси. – Ред.): здесь есть несколько вариантов. С одной стороны, мы можем это квалифицировать как нарушение Международной конвенции о нераспространении ядерного оружия. Но контраргументом может быть то, что здесь речь идет о военных базах. Надо учитывать политический аспект", – говорит нардеп.

Он напомнил, что в настоящее время есть 9 стран "ядерного клуба". И они незаинтересованы в том, чтобы произошло распространение ядерного оружия.

"У них монополия, которую хотят держать и дальше. В этот ядерный клуб входят Индия и Китай. Несмотря на то, что Китай в определенных вопросах поддерживает Россию, но даже здесь он не заинтересован, чтобы произошло если не юридическое, то фактическое нарушение режима нераспространения ядерного оружия", – отметил политик.

По его мнению, Китай и Индия будут делать все возможное, чтобы ядерного оружия у Беларуси не было.

"Представьте себе ситуацию, если ядерный шантаж Путина будет действовать. Это испугает страны, у которых нет ядерного оружия. И они решат создать собственный ядерный арсенал. И тогда начнется опасная цепная реакция. Она может привести к большему уровню конфликтогенности и риску ядерной войны. Все страны это понимают. Поэтому будут сдерживать Путина", – подытожил Мережко.