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Президент Чехии посетил Днепропетровскую область

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Президент Чехии посетил Днепропетровскую область

Президент Чехии посетил Днепропетровскую область. Фото/Telegram: глава ОВА Сергей Лысак

Президент Чехии Петр Павел 28 апреля приехал с визитом в Украину.

Президент Чехии Петр Павел в субботу, 29 апреля, посетил Днепропетровскую область.

Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

Петр Павел побывал в общежитии профтехучилища, которое приютило украинских граждан, покинувших регионы боевых действий.

"Здесь принимают людей еще с 2014 года. Бывало, что одномоментно размещали до 500 переселенцев. Сейчас остается чуть больше 70. Они из Донецкой, Запорожской, Херсонской, Луганской областей. Большинству возвращаться некуда. Поэтому уже сейчас думаем, как обустраивать их жизнь дальше. Чехия – наш надежный партнер в этом", — написал Лисак

Президент Чехии также почтил память жертв в результате ракетного удара оккупантов по многоэтажке в Днепре.

Напомним, в Киев 28 апреля прибыли президент Словакии Зузана Чапутова и президент Чехии Петр Павел, которые встретятся с Владимиром Зеленским.

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Дата публикации
Просмотры
752
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