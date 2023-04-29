В "ПриватБанке" произошел масштабный сбой в работе: детали

Пользователи банка не могут ни рассчитаться картой, ни перевести или получить денежные средства.

В субботу, 29 апреля, в работе "ПриватБанка" произошел масштабный сбой. У пользователей возникли проблемы с оплатой в терминалах и переводах.

Об этом пишет "Суспільне".

Представители "ПриватБанка" заверили, что разбираются с ситуацией. Технической проблемы со стороны банка нет – предварительно сбой на стороне платежных систем.

Терминалы других банков тоже работают с перебоями. Когда устранят проблему – пока неизвестно.

Напомним, эксперт объяснил, почему не избежать роста цен на электроэнергию.

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