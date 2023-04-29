Харлан завоевала медаль на этапе Гран-при по фехтованию в Сеуле

Титулованная украинская саблистка Ольга Харлан стала бронзовой призеркой Гран-при по фехтованию в южнокорейском Сеуле.

32-летняя украинка победила в четырех поединках на пути в полуфинал, где уступила француженке Саре Бальцер (10:15).

Отметим, что в полуфинале Ольга выигрывала со счетом 9:6, после чего смогла сделать только один результативный укол, в то время как соперница – девять.

В этом году Харлан в третий раз встречалась на дорожке с Бальцер: одна победа и два поражения.

Добавим, что соревнования в Сеуле также были первыми квалификационными в отборе на Олимпиаду-2024 в Париже.

Ольга во второй раз в 2023 году выиграла медаль на уровне Гран-при. В январе она завоевала "бронзу" на соревнованиях в Тунисе. Это была ее первая медаль на Гран-при с 2020 года. Всего Харлан имеет 27 наград в карьере уровня Гран-при.

В марте Ольга также впервые с 2019 года завоевала медаль Кубка мира, выиграв "серебро" в Афинах (Греция).

Харлан – шестикратная чемпионка мира (четыре "золота" в индивидуальном первенстве, два – в командном) и восьмикратная чемпионка Европы (шесть золотых наград в личных соревнованиях и две – в командных).

Также Ольга выиграла четыре медали на Олимпийских играх. Она стала олимпийской чемпионкой (2008 год) и серебряной призеркой (2016) в командной сабле, а также завоевала две "бронзы" в личных соревнованиях (2012, 2016).

Напомним, в мае 2022 года Харлан вернулась к выступлениям после паузы в карьере, взятой после Олимпиады-2020. На играх в Токио украинская саблистка сенсационно прекратила борьбу в первом раунде.

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