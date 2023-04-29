Кто может убить Путина – астролог назвал фамилию

Президент России Владимир Путин может погибнуть от рук своего близкого соратника Сергея Чемезова.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин имеет шансы по захвату власти в Москве военным путем, однако, если у него не получится, то ликвидировать Путина может его близкое окружение, в частности Чемезов.

"Пригожин хочет захватить военным путем власть в Москве. Пригожин имеет шансы 50/50. Но против него борются другие соратники Путина. Есть Мишустин, есть мэр Москвы Собянин, а им также будут помогать такие влиятельные люди, как Патрушев, и конечно же давний друг и соратник Путина по Германии – Сергей Чемезов. Чемезов – именно тот человек, который может убить Путина. Если американские друзья хотят связаться и понять, кто захочет свергнуть Путина, то по натальной карте, взаимоотношения, тот, кто будет предателем и сможет уничтожить Путина, это Чемезов", – считает астролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, шаманка назвала точную дату окончания войны в Украине.

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