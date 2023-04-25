Рост тарифов на электроэнергию: эксперт объяснил, почему этого не избежать

В частности, сейчас производители не могут продать достаточный объем электронергии, чтобы накопить деньги на ремонт инфраструктуры до следующего осенне-зимнего периода.

В Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию, ведь в них могут заложить средства, необходимые для восстановления энергосистемы после массированных российских атак.

Об этом гендиректор АО "Оператор рынка" Александр Гавва рассказал в эфире телемарафона.

Он сообщил, что после вражеских атак осенью-зимой энергетики сделали сверхвозможное и уже с середины февраля украинская энергосистема была профицитна.

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"Это значит, что мы производим больше электроэнергии, чем потребляем. Это настоящий подвиг украинцев, которыми восторгается весь мир. Но мы должны понимать, какой ценой это удалось. Потери колоссальные, нарушение инфраструктуры так же. Соответственно нужны средства, чтобы отремонтировать и восстановить разрушенное российскими ракетами имущество до следующего осенне-зимнего периода", – объяснил Гавва.

Он добавил, что профицит энергосистемы проявляется в том, что на рынке заранее, который является индикативом для всего рынка электроэнергии, в первом квартале этого года было заявлено для продажи более чем на 30% электроэнергии больше, чем в результате было продано.

Почему Украина не может привлечь средства из продажи электроэнергии

"Уменьшение спроса объясняется тем, что украинская промышленность из-за российской военной агрессии возобновилась еще не вполне. В то же время не так легко остановить запущенный энергоблок, остановить производство электроэнергии. Это сложный процесс. Электроэнергия – это товар, который не подлежит хранению, в отличие от газа, который можно закупить по дешевым ценам и закачать в хранилища для хранения на отопительный сезон. Соответственно эта произведенная, но не купленная электроэнергия не позволяет производителям продать тот объем электрической энергии, который был бы достаточен для накопления необходимых сумм для всех ремонтов и восстановлений для подготовки к следующему осенне-зимнему периоду", – пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что такая ситуация у производителей электроэнергии должна быть учтена в любых решениях по тарифам или по ценам. Гавва отметил, что, несмотря на то, что сейчас в силу уменьшения рынка не удается накопить средства естественным способом, как это происходило ранее, а подготовиться к зиме есть гораздо больше обязательств.

Почему должны вырасти тарифы

"Средства, необходимые для ремонта, должны быть накоплены для того, чтобы полностью профинансировать подготовку к следующему осенне-зимнему периоду. Так, в частности Всемирный банк и ООН оценили энергетические, газовые и тепловые убытки в результате войны более чем в 10 млрд долларов. Это колоссальные средства для отрасли, необходимые для восстановления украинской энергетики и подготовки к следующей зиме. Их надо откуда-то брать. Расчет тарифов должен осуществляться с учетом всех необходимых средств для привлечения. Мы говорим о том, что отрасль требует средств для того, чтобы восстановить убытки, которые были причинены российской агрессией. Такое накопление должно происходить сейчас для того, чтобы правильно и полноценно подготовиться к новой зиме", – пояснил гендиректор АО "Оператор рынка".

По нынешним расчетам, чтобы производителям дойти до того объема накопления средств, как это было в предыдущие периоды, им нужно передавать как минимум на 30% больше электроэнергии.

"Этот объем продаж электроэнергии должен быть релевантный и учтен во время подготовки решений. Однако я отмечу, что общая сумма средств, необходимая для восстановления, значительна, поскольку значительна сумма поражений", – сказал Гавва.

Напомним, в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщили, что верхние пределы тарифов на электроэнергию для частных потребителей могут вырасти с 1,68 грн до 2,4 грн или на 2,8 грн за кВт-ч. В то же время планируется сохранить нижний тариф для населения на уровне 1,44 грн за кВт-ч, который сейчас действует при месячном потреблении до 250 кВт-ч. Окончательного решения по тарифам еще нет.

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