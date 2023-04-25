НАБУ пришло с обысками в Житомирскую ОВА

Национальное антикоррупционное бюро совершает следственные действия в некоторых структурных подразделениях Житомирской ОВА.

Во вторник, 25 апреля, НАБУ посетило обыски Житомирской областной военной администрации.

Об этом сообщили в Житомирской ОВА.

"Сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины совершает следственные действия в некоторых структурных подразделениях Житомирской ОВА", — говорится в сообщении.

Отмечается, что областная военная администрация "максимально сотрудничает с НАБУ, предоставляет необходимые документы и информацию".

Напомним, ранее, 5 апреля, Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило обыски в Харьковской ОВА.

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