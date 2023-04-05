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НАБУ проводит обыски в Харьковской ОВА: первые подробности

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
490
Время на прочтение
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НАБУ проводит обыски в Харьковской ОВА: первые подробности

Фото: НАБУ

НАБУ проверяет некоторые структурные подразделения ОВА.

В среду, 5 апреля, Национальное антикоррупционное бюро Украины производит обыски в Харьковской ОВА.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА.

"Сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины действительно осуществляет следственные действия в некоторых структурных подразделениях Харьковской областной военной администрации. В частности, у руководства Аппарата ХОВА и в Департаменте агропромышленного развития. все запрашиваемые документы и необходимая информация", — говорится в сообщении.

Детективы НАБУ не прокомментировали обыски в Харьковской ОВА.

Напомним, в Харькове может быть пересмотрена продолжительность комендантского часа в зависимости от погодных условий и военной ситуации. Комендантский час в Харьковской области действует с 23:00 до 05:00.

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Дата публикации
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