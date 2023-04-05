НАБУ проводить обшуки у Харківській ОВА: перші подробиці

НАБУ перевіряє деякі структурні підрозділи ОВА.
У середу, 5 квітня, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки у Харківській ОВА.
Про це повідомила пресслужба ОВА.
"Сьогодні Національне антикорупційне бюро України дійсно здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації. Зокрема, у керівництва Апарату ХОВА та в Департаменті агропромислового розвитку. ОВА зі свого боку максимально та всебічно співпрацює з НАБУ та сприяє у його роботі, надає детективам Агентства усі запитувані документи та необхідну інформацію", - йдеться у повідомленні.
Наразі детективи НАБУ не прокоментували обшуки в Харківській ОВА.
Нагадаємо, у Харкові можуть переглянути тривалість комендантської години залежно від погодних умов та військової ситуації. Наразі комендантська година в Харківській області діє від 23:00 до 05:00.
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