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НАБУ проводить обшуки у Харківській ОВА: перші подробиці

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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НАБУ проводить обшуки у Харківській ОВА: перші подробиці

Фото: НАБУ

НАБУ перевіряє деякі структурні підрозділи ОВА.

У середу, 5 квітня, Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки у Харківській ОВА. 

Про це повідомила пресслужба ОВА. 

"Сьогодні Національне антикорупційне бюро України дійсно здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації. Зокрема, у керівництва Апарату ХОВА та в Департаменті агропромислового розвитку. ОВА зі свого боку максимально та всебічно співпрацює з НАБУ та сприяє у його роботі, надає детективам Агентства усі запитувані документи та необхідну інформацію", - йдеться у повідомленні. 

Наразі детективи НАБУ не прокоментували обшуки в Харківській ОВА. 

Нагадаємо, у Харкові можуть переглянути тривалість комендантської години залежно від погодних умов та військової ситуації. Наразі комендантська година в Харківській області діє від 23:00 до 05:00.

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Дата публікації
Перегляди
869
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