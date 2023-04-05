Дуда вручив Зеленському найвищу нагороду Польщі (відео)

Польський президент Анджей Дуда вручив українському колезі Володимирові Зеленському орден Білого Орла - найстарішу та найвищу нагороду Польщі.

Про це повідомили у канцелярії Дуди.

Президент Зеленський за визнання заслуг у поглибленні відносин між Польщею та Україною, безпекову діяльність, стійкість у захисті прав людини нагороджений орденом Білого Орла", - йдеться у дописі.

Prezydent @ZelenskyyUa w uznaniu zasług w pogłębianiu stosunków między Polską a Ukrainą, działalność na rzecz bezpieczeństwa, niezłomność w obronie praw człowieka odznaczony Orderem Orła Białego. pic.twitter.com/N73RuaGweW — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 5, 2023

До слова, орден - найвища державна нагорода Польщі. Заснована 1705-го. орден вручається за військові та цивільні заслуги.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні, 5 квітня, приїхав до Польщі з офіційним візитом. Це перший анонсований від’їзд президента з країни від початку війни.

Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прибули до Варшави. У Королівському замку їх зустрів президент Польщі Анджей Дуда і перша леді Агата. Заплановано, що лідери країн проведуть марафон політичних консультацій: між очільниками держав, делегацій, а також міністрами в рамках міжурядових консультацій.

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