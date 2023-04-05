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Росіяни з танків обстріляли селище на Донеччині: є жертви (фото)

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Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни з танків обстріляли селище на Донеччині: є жертви (фото)

Фото: Associated Press

Окупанти вдарили по мирному населенні.

Російська армія у середу, 5 квітня, обстріляла селище Велика Новосілка, що в Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки є жертва.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ворог здійснив танковий обстріл смт. Велика Новосілка, влучив по цивільних", - йдеться у дописі Єрмака.

За словами представника ОП, наразі відомо про щонайменше одного загиблого та 2 поранених місцевих мешканців.

© Андрій Єрмак/Facebook
Фото: Андрій Єрмак/Facebook

Нагадаємо, 2 квітня російська армія обстріляла Костянтинівку на Донеччині. Ворог вдарив вранці по центральній частині міста. Виявлено шістьох загиблих і одинадцятьох постраждалих. 

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Дата публікації
Перегляди
850
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