Росіяни з танків обстріляли селище на Донеччині: є жертви (фото)

Окупанти вдарили по мирному населенні.
Російська армія у середу, 5 квітня, обстріляла селище Велика Новосілка, що в Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки є жертва.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Ворог здійснив танковий обстріл смт. Велика Новосілка, влучив по цивільних", - йдеться у дописі Єрмака.
За словами представника ОП, наразі відомо про щонайменше одного загиблого та 2 поранених місцевих мешканців.
Нагадаємо, 2 квітня російська армія обстріляла Костянтинівку на Донеччині. Ворог вдарив вранці по центральній частині міста. Виявлено шістьох загиблих і одинадцятьох постраждалих.
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