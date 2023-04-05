ЗСУ здійснили контрудар біля Авдіївки - американські аналітики

Збройні сили України провели контратаку на південь від Авдіївки, що на Донеччині. Саме тому українські захисники трохи просунулися.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські сили, ймовірно, здійснили контрудар на північний схід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 квітня, показують, що українські сили, ймовірно, відбили позиції на північний захід від Новоселівки, що за 17 км на північний схід від Авдіївки, і просунулися впритул до населеного пункту", - наголошують аналітики.

Разом з тим вони наголошують, що наразі незрозуміло, чи українські сили все ще утримують ці позиції, чи вони провели розвідувальні операції та згодом залишили цей район.

Тим часом, 3 квітня російський військовий блогер заявив, що ЗСУ готуються до контратак в районі Авдіївки після кількох невдалих спроб контратак.

Фото: карта боїв від ISW.

До слова, 4 квітня російські війська продовжували наступ вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк. Опубліковані 4 квітня геолокаційні кадри показують, що окупанти досягли незначних успіхів на захід від Новобахмутівки, яка за 13 км на північний захід від міста. Російські "воєнкори" стверджували, що російські війська намагалися просунутися до Авдіївки з південного заходу та сходу та проводили штурм біля Сіверного (6 км на захід від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки), а також у Мар’їнці (27 км на південний захід від Авдіївки).

В ISW з посиланням, на український Генштаб повідомили, що війська РФ вели безуспішні штурми поблизу самої Авдіївки, в межах 13 км на північ від Авдіївки в районі Новокалинового та Красногорівки та в межах 27 км на південний захід від Авдіївки в районі Сіверного, Первомайського та Мар’їнки.

Нагадаємо, в Авдіївці на Донеччині залишаються восьмеро дітей. Раніше було відомо про п'ятьох, але ще трьох знайшли. Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш каже, батьки ховають дітей.

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