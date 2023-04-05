ВСУ осуществили контрудар возле Авдеевки – американские аналитики

Вооруженные силы Украины провели контратаку к югу от Авдеевки на Донетчине. Именно поэтому украинские защитники немного продвинулись.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

"Украинские силы, вероятно, осуществили контрудар к северо-востоку от Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 2 апреля, показывают, что украинские силы, вероятно, отразили позиции к северо-западу от Новоселовки, в 17 км к северо-востоку от Авдеевки, и продвинулись в упор в населенный пункт", — отмечают аналитики.

Вместе с тем они подчеркивают, что пока непонятно, удерживают ли украинские силы все эти позиции, провели ли разведывательные операции и впоследствии покинули этот район.

Между тем, 3 апреля российский военный блоггер заявил, что ВСУ готовятся к контратакам в районе Авдеевки после нескольких неудачных попыток контратак.

Фото: карта боев от ISW.

К слову, 4 апреля российские войска продолжали наступление вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк. Опубликованные 4 апреля геолокационные кадры показывают, что оккупанты достигли незначительных успехов к западу от Новобахмутовки, которая в 13 км северо-западнее города. Российские "военкоры" утверждали, что российские войска пытались продвинуться к Авдеевке с юго-запада и востока и проводили штурм у Северного (6 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки), а также в Марьинке ( 27 км юго-западнее Авдеевки).

В ISW со ссылкой, на украинский Генштаб сообщили, что войска РФ вели безуспешные штурмы вблизи самой Авдеевки, в пределах 13 км севернее Авдеевки в районе Новокалинового и Красногоровки и в пределах 27 км юго-западнее Авдеевки в районе Северного, Первомайского и Мар инки.

Напомним, в Авдеевке Донецкой области остаются восемь детей. Ранее было известно о пяти, но еще троих нашли. Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш говорит, что родители хоронят детей.

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