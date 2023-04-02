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В Авдеевке остаются восемь детей: "Это квест. Родители их хоронят"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Авдеевке остаются восемь детей: "Это квест. Родители их хоронят"

Фото: Associated Press

Спасателей в городе нет с лета 2022-го.

В Авдеевке Донецкой области остаются восемь детей. Ранее было известно о пяти, но еще троих нашли.

Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Это квест. Мы их разыскиваем. Родители хоронят детей. Мы приезжаем, родители есть, спрашиваем где дети, говорят, что вывезли к родственникам в другую область", — добавил Барабаш.

По его словам, максимум 10 процентов домов в городе пригодны для жизни. Глава общества отметил, что спасателей в городе нет с лета 2022-го.

Дети в Донецкой области

В Донецкой области принудительная эвакуация детей может быть введена еще в 13 общинах региона. Долгое время это касалось Бахмута.

Также будут принудительно эвакуировать детей из Славянска. В то же время, опекунов, которые отказываются выезжать из региона, будут лишать обязанностей. Соответствующее решение приняли местные власти.

Из города Часов Яр Донецкой области эвакуировали всех детей. В настоящее время там осталось около 2 тыс. человек.

По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в Бахмуте до сих пор остаются 33 ребенка. Также в городе около трех тысяч взрослых.

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Дата публикации
Просмотры
975
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