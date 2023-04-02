Из Славянска будут принудительно эвакуировать детей

В Славянской общине до сих пор находятся 23 семьи.

Из города Славянск Донецкой области будут принудительно эвакуировать детей. В то же время, опекунов, которые отказываются выезжать из региона, будут лишать обязанностей. Соответствующее решение приняли местные власти.

Об этом сообщает пресс-служба Славянской городской военной администрации.

"Несмотря на многочисленные призывы эвакуироваться, на сегодняшний день в Славянской общине остаются 23 семьи, в которых воспитываются 34 ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки", — говорится в сообщении.

Опекуны вместе с детьми могут бесплатно эвакуироваться в более безопасные регионы Украины. Если они этого не сделают в ближайшее время, то взрослых лишат обязанностей опеки или попечительства, а детей эвакуируют принудительно.

Напомним, Бахмут стал первым населенным пунктом Украины, в котором ввели принудительную эвакуацию детей. В случае дальнейшего обострения ситуации на Донбассе, следующими могут стать еще 13 общин.

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