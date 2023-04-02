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Астрологический прогноз на 2 апреля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
147
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 2 апреля

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день – и это актуально для выходного – считается неудачным для любых начинаний – их нужно отложить хотя бы до начала рабочей недели. Исключением станет торговля, где удастся заработать сразу и много – особенно это касается недвижимости. 

Символ дня: змея, глотающая свой хвост. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: сапфировый, лавандовый. 

Счастливые камни дня: рубин, опал. 

За какую часть тела отвечает: кровь. 

Болезни дня: недуги, начавшиеся в этот день, могут продлиться очень долго, поэтому при первых же их симптомах необходимо сразу же обращаться к врачу.

Питание дня: нужно отказаться от жирной и жареной пищи и употреблять больше овощей и фруктов. 

Стрижка дня: стрижка в этот день – категорическое табу. 

Дачные работы дня: растениям необходим интенсивный полив. 

Магия и мистика дня: в магических обрядах рекомендуется использовать растения (вьющаяся бегония и алоэ), деревья (тополь и осина) и полудрагоценные камни (агат и яшма). 

Сны дня: сны нынешней ночи могут подсказать выход из непростой жизненной ситуации. 

Табу дня: нежелательно путешествовать – поездка не оправдает ожиданий. 

Цитата дня: "Проповедью должны быть наши жизни, а не наши слова" (Томас Джефферсон). 

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Дата публикации
Просмотры
147
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