Астрологический прогноз на 2 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день – и это актуально для выходного – считается неудачным для любых начинаний – их нужно отложить хотя бы до начала рабочей недели. Исключением станет торговля, где удастся заработать сразу и много – особенно это касается недвижимости.

Символ дня: змея, глотающая свой хвост.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: сапфировый, лавандовый.

Счастливые камни дня: рубин, опал.

За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: недуги, начавшиеся в этот день, могут продлиться очень долго, поэтому при первых же их симптомах необходимо сразу же обращаться к врачу.

Питание дня: нужно отказаться от жирной и жареной пищи и употреблять больше овощей и фруктов.

Стрижка дня: стрижка в этот день – категорическое табу.

Дачные работы дня: растениям необходим интенсивный полив.

Магия и мистика дня: в магических обрядах рекомендуется использовать растения (вьющаяся бегония и алоэ), деревья (тополь и осина) и полудрагоценные камни (агат и яшма).

Сны дня: сны нынешней ночи могут подсказать выход из непростой жизненной ситуации.

Табу дня: нежелательно путешествовать – поездка не оправдает ожиданий.

Цитата дня: "Проповедью должны быть наши жизни, а не наши слова" (Томас Джефферсон).

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