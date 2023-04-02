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Воздушная тревога в ряде областей Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1413
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога в ряде областей Украины

В ряде украинских областей снова раздаются сирены / Фото: ТСН.ua

Звуки сирен звучат в восьми регионах.

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 2 апреля – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности по Украине свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Сумской, а также Луганской областях и во временно оккупированном Крыму.

Ранее мы сообщали о взрыве в российском Ростове. Ударную волну почувствовали жители некоторых домов, в припаркованных машинах сработала сигнализация.

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Дата публикации
Просмотры
1413
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