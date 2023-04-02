Воздушная тревога в ряде областей Украины

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 2 апреля – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности по Украине свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Сумской, а также Луганской областях и во временно оккупированном Крыму.

Ранее мы сообщали о взрыве в российском Ростове. Ударную волну почувствовали жители некоторых домов, в припаркованных машинах сработала сигнализация.