Повітряна тривога в низці областей України

У низці регіонів України оголошена повітряна тривога в ніч проти 2 квітня – пройдіть до найближчого укриття або перебувайте в безпечному місці.

Про поширення повітряної небезпеки Україною свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Сирени пролунали в Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, а також Луганській областях і в тимчасово окупованому Криму.

Раніше ми првідомляли про вибух у російському Ростові. Ударну хвилю відчули мешканці деяких будинків, у припаркованих автівках спрацювала сигналізація.