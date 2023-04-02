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Повітряна тривога в низці областей України

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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690
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Повітряна тривога в низці областей України

У низці українських областей знову лунають сирени / Фото: ТСН.ua

Сирени лунають у восьи регіонах.

У низці регіонів України оголошена повітряна тривога в ніч проти 2 квітня – пройдіть до найближчого укриття або перебувайте в безпечному місці.

Про поширення повітряної небезпеки Україною свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Сирени пролунали в Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, а також Луганській областях і в тимчасово окупованому Криму. 

Раніше ми првідомляли про вибух у російському Ростові. Ударну хвилю відчули мешканці деяких будинків, у припаркованих автівках спрацювала сигналізація.

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Дата публікації
Перегляди
690
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