Негода у США забрала життя щонайменше 21 людини

Через шторм у США, який викликав торнадо, загинула щонайменше 21 людина, а постраждали близько сотні мешканців.. Знищено будинки підприємства і дерева в багатьох населених пунктах.

Про це повідомляє Associated Press.

Загиблих знайшли в штатах Теннессі, Арканзас, Індіана, та Іллінойс, Алабама та Міссісіпі. Зокрема, у місті Бельвідер (штат Іллінойс) торнадо накрив під час концерту рок-групи в театрі Apollo, на якому були присутні сотні людей. Через обвалення частини даху загинув 50-річний чоловік. Іще 40 людей отримали поранення, двоє з яких у критичному стані.

США накрив потужний торнадо

США накрив потужний торнадо

Наразі відомо, що близько 2,6 тисячі будівель пошкоджені тільки в штаті Арканзас. Сотні сімей по всій країні довелося евакуювати. За даними метеорологів, торнадо рухався зі швидкістю близько 265 кілометрів на годину.

Раніше ми повідомляли, що торнадо в штаті Каліфорнія витягнув із класу вчительку та повалив її на землю . Учні записали відео з моментом інциденту.

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