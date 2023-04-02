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Негода у США забрала життя щонайменше 21 людини

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Негода у США забрала життя щонайменше 21 людини

США накрив потужний торнадо / Фото: Associated Press

Літній чоловік загинув у театрі, де обвалилася частина даху.

Через шторм у США, який викликав торнадо, загинула щонайменше 21 людина, а постраждали близько сотні мешканців.. Знищено будинки підприємства і дерева в багатьох населених пунктах. 

Про це повідомляє Associated Press.

Загиблих знайшли в штатах Теннессі, Арканзас, Індіана, та Іллінойс, Алабама та Міссісіпі. Зокрема, у місті Бельвідер (штат Іллінойс) торнадо накрив під час концерту рок-групи в театрі Apollo, на якому були присутні сотні людей. Через обвалення частини даху загинув 50-річний чоловік. Іще 40 людей отримали поранення, двоє з яких у критичному стані.  

США накрив потужний торнадо / ©
США накрив потужний торнадо
США накрив потужний торнадо / ©
США накрив потужний торнадо

Наразі відомо, що близько 2,6 тисячі будівель пошкоджені тільки в штаті Арканзас. Сотні сімей по всій країні довелося евакуювати. За даними метеорологів, торнадо рухався зі швидкістю близько 265 кілометрів на годину. 

Раніше ми повідомляли, що торнадо в штаті Каліфорнія витягнув із класу вчительку та повалив її на землю. Учні записали відео з моментом інциденту.     

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Дата публікації
Перегляди
270
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