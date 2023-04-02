Непогода в США унесла жизни не менее 21 человека

Из-за шторма в США, вызвавшего торнадо, погиб по меньшей мере 21 человек, а пострадали около сотни жителей. Уничтожены дома предприятия и деревья во многих населенных пунктах.

Об этом сообщает Associated Press.

Погибших нашли в штатах Теннесси, Арканзас, Индиана, Иллинойс, Алабама и Миссисипи. В частности, город Бельвидер (штат Иллинойс) торнадо накрыл во время концерта рок-группы в театре Apollo, на котором присутствовали сотни человек. Из-за обрушения части крыши погиб 50-летний мужчина. Еще 40 человек получили ранения, двое из которых находятся в критическом состоянии.

США накрыл мощный торнадо

США накрыл мощный торнадо

На данный момент известно, что около 2,6 тысячи зданий повреждены только в штате Арканзас. Сотни семей по всей стране пришлось эвакуировать. По данным метеорологов, торнадо двигался со скоростью около 265 километров в час.

Ранее мы сообщали, что из-за торнадо в штате Калифорния вытянул учительницу из класса и повалил ее на землю . Ученики записали видео момента инцидента.

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