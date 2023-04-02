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Россияне атаковали жилые дома Херсонской области: есть пострадавшие

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
53
Время на прочтение
1 мин
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Россияне атаковали жилые дома Херсонской области: есть пострадавшие

Захватчики обстреляли Херсонщину

Некоторые населённые пункты остались без электричества.

В субботу, 1 апреля, россияне обстреляли город Берислав и село Тягинку в Херсонской области из артиллерии. Под вражеским огнем оказались жилые дома. Пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Беиславской РГА Владимир Литвинов.

Поврежден объект критической инфраструктуры, несколько населённых пунктов временно остались без света. Соответствующие службы работают над восстановлением электроснабжения и ликвидацией последствий очередной атаки военных РФ.

Ранее мы сообщали, что в Бериславе захватчики попали в жилой дом. Из-за террора оккупантов погибла семья, в том числе и 12-летний ребенок.

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Дата публикации
Просмотры
53
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