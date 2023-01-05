Россияне попали в дом в Бериславе Херсонской области: погибла семья

В четверг 5 января российская армия обстреляла Берислав Херсонской области. В результате попадания вражеского снаряда в дом погибла целая семья.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, оккупанты убили семью: мужчину, женщину и их 12-летнего сына.

"В этом вся низость и подлость России. Утром они говорят о "рождественском перемирии", а уже в обед убивают всю семью. Люди готовились встретить Рождество вместе, но циничный удар россиян убил их в собственном доме", — говорится в сообщении представителя ОП.

Обстрелы Херсона

Оккупанты утром 5 января обстреляли из артиллерии Чернобаевку и Камышаны в Херсонской области. Из-за атаки россиян пострадали четыре человека. Пострадавшие имеют сколочные ранения средней тяжести.

Уже днем россияне нанесли удары по центру Херсона. Войска РФ обстреляли жилой дом. В результате обстрела ранения получил 20-летний юноша. Он погиб на месте.

Всего за прошедшие сутки, 4 января, армия РФ обстреляла территорию Херсонщины 41 раз. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Сам Херсон путинская армия атаковала 9 раз

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