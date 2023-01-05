Росіяни влучили у будинок в Бериславі на Херсонщині: загинула родина

Серед загиблих є 12-річний хлопець.
У четвер, 5 січня, російська армія обстріляла Берислав Херсонської області. Внаслідок влучання ворожого снарядау в будинок загинула ціла родина.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
За його словами, окупанти вбили сім'ю: чоловіка, жінку та їхнього 12-річного сина.
"В цьому вся ницість і підлість Росії. Вранці вони говорять про "різдвяне перемир’я", а вже в обід вбивають всю сім’ю. Люди готувалися зустріти Різдво разом, але цинічний удар росіян вбив їх у власному домі", - йдеться у повідомленні представника ОП.
Обстріли Херсонщини
Окупанти зранку 5 січня обстріляли з артилерії Чорнобаївку та Комишани в Херсонській області. Через атаку росіян постраждало чотири людини. Потерпілі мають сколкові поранення середньої важкості.
Вже вдень росіяни завдали ударів по центру Херсона. Війська РФ обстріляли житловий будинок. У результаті обстрілу поранення отримав 20-річний юнак. Він загинув на місці.
Загалом протягом минулї доби,4 січня, армія РФ обстріляла територію Херсонщини 41 раз. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Сам Херсон путінська армія атакувала 9 разів
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