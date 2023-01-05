Херсонщина під ворожим вогнем: відомо про поранених і руйнування

Російські окупанти за минулу добу, 4 січня, обстріляли територію Херсонщини 41 раз. У результаті злочинних дій армії РФ є поранені цивільні люди.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Гатили окупанти з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Сам Херсон путінська армія атакувала 9 разів.

У Херсоні російські загарбники вкотре обстріляли житлові квартали міста. Ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки.

Через російські обстріли троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, 3 січня окупанти обстріляли Херсон 11 разів. Ворожі снаряди влучили в суднобудівний завод, газопровід, приватні та багатоквартирні будинки. У результаті обстрілів РФ в області загинули 2 людини, 5 - отримали поранення.

Крім того, армія РФ обстріляла Херсон запальними снарядами - боєприпаси заборонені нормами міжнародного гуманітарного права.

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