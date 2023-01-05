Херсонщина под вражеским огнем: известно о раненых и разрушениях

В течение 4 января ранены три человека.

Российские оккупанты за минувшие сутки, 4 января, обстреляли территорию Херсонщины 41 раз. В результате преступных действий армии РФ ранены гражданские люди.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Стреляли оккупанты из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Сам Херсон путинская армия атаковала 9 раз.

В Херсоне российские захватчики в очередной раз обстреляли жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома.

Из-за российских обстрелов три человека получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, 3 января оккупанты обстреляли Херсон 11 раз. Вражеские снаряды попали в судостроительный завод, газопровод, частные и многоквартирные дома. В результате обстрелов РФ в области погибли 2 человека, 5 получили ранения.

Кроме того, армия РФ обстреляла Херсон зажигательными снарядами – боеприпасы запрещены нормами международного гуманитарного права.

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