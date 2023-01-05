Окупанти щойно обстріляли центральну частину Херсона, є загиблий: перші деталі

Російські окупанти просто зараз обстріляли Херсон, у результаті чого загинув хлопець.

Про це повідомив очільник місцевої ОВА Ярослав Янушевич.

Російські війська обстріляли житловий будинок у місті. У результаті обстрілу поранення отримав 20-річний юнак. Він загинув на місці.

"Щойно окупанти атакували центральну частину Херсона – влучили в будинок. Від отриманих поранень на місці загинув 20-річний чоловік", - повідомив Янушевич 5 січня об 11:21.

Як повідомлялося, зранку 5 січня російські війська обстріляли Чорнобаївку та Комишани в Херсонській області. Окупанти гатили по населених пунктах з артилерії.

Нагадаємо, за 4 січня путінська армія атакувала Херсон 9 разів. Російські загарбники вкотре обстріляли житлові квартали міста. Ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки. Було поранено мирних людей.

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