У боях під Бахмутом загинув 21-річний майстер тайського боксу

За день до нового року, 30 грудня, у боях під Бахмутом Донецької області загинув майстер тайського боксу Владислав Вакуленко.

Про смерть 21-річного спортсмена повідомив Національний університет фізичного виховання та спорту України, де навчався Вакуленко.

"Владові був лише 21 рік.. Влітку він отримав диплом НУФВСУ, мріяв про майбутнє і перемогу.. але ворожа куля забрала життя молодого Героя під Бахмутом… Не вистачить слів, аби висловити свої співчуття родині Владислава. Спочивай з миром, наш сміливий Захиснику! Герої не вмирають!", – йдеться в повідомленні.

Паралельно з навчанням Вакуленко займався тайським боксом – муай-тай. Смерть свого підопічного емоційно прокоментував його тренер Станіслав Войтенко.

"Ми завжди пам'ятатимемо, кого забрала у нас проклята Росія. Влад зустрічав будь-які труднощі з усмішкою, що відображалася у всіх усередині. Людина, яка несла світло, була відважною і доброю. Могла просто так прийти і вручити подарунок, підтримати, пожартувати. Викладався на всі сто на тренуваннях. Віддав своє життя в боротьбі із загарбником. Я пишаюся, що знав тебе, Владе. Я пишаюся, що тренував тебе. Я пишаюся, що міг допомогти чимось. Ти – приклад відваги і хоробрості. Спочивай з миром, друже", - написав в Instagram тренер загиблого воїна.

Нагадаємо, що у боях під Бахмутом також загинув відомий спортивний реабілітолог Олег Тимченко.

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