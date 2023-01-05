В боях под Бахмутом погиб 21-летний мастер тайского бокса

За день до нового года, 30 декабря, в боях под Бахмутом Донецкой области погиб мастер тайского бокса Владислав Вакуленко.

О смерти 21-летнего спортсмена сообщил Национальный университет физвоспитания и спорта Украины, где учился Вакуленко.

"Владу был всего 21 год.. Летом он получил диплом НУФВСУ, мечтал о будущем и победе.. но вражеская пуля унесла жизнь молодого Героя под Бахмутом… Не хватит слов, чтобы выразить свои соболезнования семье Владислава. Покойся с миром, наш смелый Защитник! Герои не умирают!", – говорится в сообщении.

Параллельно с учебой Вакуленко занимался тайским боксом – муай-тай. Смерть своего подопечного эмоционально прокомментировал его тренер Станислав Войтенко.

"Мы всегда будем помнить, кого забрала у нас проклятая Россия. Влад встречал любые трудности с улыбкой, которая отображалась у всех внутри. Человек, который нес свет, был отважным и добрым. Мог просто так прийти и вручить подарок, поддержать, пошутить. Выкладывался на все сто на тренировках. Отдал свою жизнь в борьбе с захватчиком. Я горжусь, что знал тебя, Влад. Я горжусь, что тренировал тебя. Я горжусь, что мог помочь чем-то. Ты – пример отваги и храбрости. Покойся с миром, друг", – написал в Instagram тренер погибшего воина.

Напомним, что в боях под Бахмутом также погиб известный спортивный реабилитолог Олег Тимченко.

Читайте также:

В боях под Бахмутом погиб болельщик "Динамо"

В боях с оккупантами погиб украинский регбист

Было всего 23 года: рекордсмен Украины по паверлифтингу погиб в боях на Донбассе