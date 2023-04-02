Росіяни атакували житлові будинки Херсонщини: є постраждалі

У суботу, 1 квітня, росіяни обстріляли місто Берислав і село Тягинку, що на Херсонщині, із артилерії. Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки. Постраждали двоє людей.

Про це повідомив голова Беиславської РДА Володимир Літвінов.

Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, декілька населених пунктів тимчасово залишилися без світла. Відповідні служби наразі працюють над відновленням електропостачання та ліквідацією наслідків чергової атаки військових РФ.

Раніше ми повідомляли, що в Бериславі загарбники влучили в житловий будинок. Через терор окупантів загинула родина, зокрема й 12-річна дитина.