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Росіяни атакували житлові будинки Херсонщини: є постраждалі

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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Росіяни атакували житлові будинки Херсонщини: є постраждалі

Загарбники обстріляли Херсонщину

Деякі населені пункти залишилися без електрики.

У суботу, 1 квітня, росіяни обстріляли місто Берислав і село Тягинку, що на Херсонщині, із артилерії. Під ворожим вогнем опинилися житлові будинки. Постраждали двоє людей.  

Про це повідомив голова Беиславської РДА Володимир Літвінов. 

Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, декілька населених пунктів тимчасово залишилися без світла. Відповідні служби наразі працюють над відновленням електропостачання та ліквідацією наслідків чергової атаки військових РФ. 

Раніше ми повідомляли, що в Бериславі загарбники влучили в житловий будинок. Через терор окупантів загинула родина, зокрема й 12-річна дитина. 

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Дата публікації
Перегляди
151
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