Магнітна буря 4 листопада: яка її потужність

Магнітна буря. / © Associated Press

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Сьогодні, 4 листопада, очікується слабка магнітна буря. Це — з К-індекс 2,7 (зелений рівень).

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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За даними науковців, упродовж прогнозованого періоду геомагнітна обстановка переважно буде спокійною, оскільки швидкість сонячного вітру залишатиметься близькою до звичайного рівня. Водночас невелика корональна діра, що перетинає сонячний екватор, може дещо посилити сонячний вітер у другій частині прогнозу.

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1 листопада на Сонці стався невеликий викид сонячної речовини, який супроводжувався корональним викидом маси (CME). Очікується, що він омине Землю, однак не виключений його незначний дотичний вплив.

Магнітна буря 4 листопада. Фото: Мeteoagent.

Слабка магнітна буря — це незначне збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця, зокрема потоки заряджених частинок. Вона зазвичай не становить небезпеки для людей. Втім, дехто може скаржитися на головний біль, втому чи порушення сну.

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