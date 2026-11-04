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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Магнитная буря 4 ноября: какая ее мощность

В ближайшие несколько дней геомагнитная обстановка будет преимущественно спокойной.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

Сегодня, 4 ноября, ожидается слабая магнитная буря. Это — с К-индекс 2,7 (зеленый уровень).

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

По данным ученых , в течение прогнозируемого периода геомагнитная обстановка в основном будет спокойной, поскольку скорость солнечного ветра будет оставаться близкой обычному уровню. В то же время, небольшая корональная дыра, пересекающая солнечный экватор, может несколько усилить солнечный ветер во второй части прогноза.

1 ноября на Солнце произошел небольшой выброс солнечного вещества, сопровождавшийся корональным выбросом массы (CME). Ожидается, что он обойдет Землю, однако не исключено его незначительное касательное влияние.

Магнитная буря 4 ноября. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 4 ноября. Фото: Meteoagent.

Слабая магнитная буря — это незначительное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца, в частности потоки заряженных частиц. Она обычно не представляет опасности для людей. Впрочем, некоторые могут жаловаться на головную боль, усталость или нарушение сна.

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