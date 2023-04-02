Россия стала председателем Совбеза ООН в День дурака: реакция Евросоюза

Начало председательства РФ в Совбезе ООН не случайно началось именно 1 апреля, в День дурака и День смеха. Такую точку зрения высказал представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Пост с соответствующим заявлением европейский чиновник опубликовал в Twitter.

"Сегодняшнее начало председательства России в Совете Безопасности ООН как раз подходит для первого апреля. Несмотря на то, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовой базы ООН. ЕС будет выступать против каких-либо злоупотреблений со стороны российского председательства", — подчеркнул Боррель.

Россия таким образом @UN Security Council presidency is fitting for April fools' day



Despite being permanent permanent member of the Security Council, Russia continuously violats the very essence of the UN legal framework



The EU will stand proti any abuse by Russian presidency – Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 1, 2023

Напомним, ранее на начало председательства РФ в Совбезе ООН отреагировали президент Украины Владимир Зеленский и глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба.

Лидер государства заявил, что " террористы должны проиграть, а не председательствовать где-либо". Глава МИД подчеркнул, что Россия незаконно находится в Совбезе ООН, поэтому председательствовать там она тоже не должна.

На Совбезе ООН Россия оправдывалась, Китай хвастался, а Украина всех ставила на места

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