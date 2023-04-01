Кулеба отреагировал на председательство РФ в Совбезе ООН

В МИД Украины отреагировали на то, что Россия начала свой месячный срок председательства в Совбезе ООН.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россия незаконно находится в Совбезе ООН, поэтому председательствовать там не может.

Об этом министр написал в своем Twitter.

"Головирование России в СБ ООН — это пощечина международному сообществу. Я призываю нынешних членов СБ ООН препятствовать любым попыткам России злоупотреблять своим председательством. Я также напоминаю, что Россия вне закона в СБ ООН", — написал Кулеба.

Напомним, в течение апреля 2023 года Россия будет председательствовать в Совбезе ООН. В частности, она сменит Мозамбик.

Почему пребывание России в Совбезе ООН является незаконным

В декабре прошлого года МИД Украины обнародовал заявление о нелегитимности присутствия Российской Федерации в Совбезе ООН и ООН.

Так, распад Советского Союза в декабре 1991 года оставил нерешенным вопросы международных прав и обязательств СССР. С точки зрения международного права остается нерешенным вопрос статуса страны-члена ООН и постоянного члена Совета Безопасности ООН, который имеет Российская Федерация.

Россия в свою очередь считает вопрос решенным, ссылаясь на то, что с 24 декабря 1991 года, а публично – с 31 декабря 1991 года в Совбезе ООН появилась табличка с названием Российской Федерации. В действительности, согласно Уставу ООН, законных оснований для этого никогда не было.

РФ заняла место постоянного члена Совбеза ООН в обход процедур, определенных Уставом ООН. Это произошло на основании обычного письма президента РСФСР Бориса Ельцина на имя генерального секретаря ООН. Действующий Устав ООН не содержит слова "Российская Федерация". Эти слова также отсутствуют в статье 23 Устава ООН, где перечислены постоянные члены Совета Безопасности ООН.

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