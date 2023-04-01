Кулеба відреагував на головування РФ у Радбезі ООН

У МЗС України відреагували на те, що Росія почала свій місячний термін головування у Радбезі ООН.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Росія незаконно перебуває в Радбезі ООН, тож головувати там не може.

Про це міністр написав у своєму Twitter.

"Головування Росії в РБ ООН - це ляпас міжнародній спільноті. Я закликаю нинішніх членів РБ ООН перешкоджати будь-яким спробам Росії зловживати своїм головуванням. Я також нагадую, що Росія є поза законом в РБ ООН", - написав Кулеба.

Нагадаємо, упродовж квітня 2023 року Росія головуватиме у Раді безпеки ООН. Зокрема, вона змінить Мозамбік.

Чому перебування Росії в Радбезі ООН є незаконним

У грудні минулого року МЗС України оприлюднили заяву щодо нелегітимності присутності Російської Федерації в Радбезі ООН і в ООН.

Так, р озпад Радянського Союзу в грудні 1991 року залишив невирішеним питання міжнародних прав і зобов'язань СРСР. З точки зору міжнародного права залишається невирішеним питання статусу країни-члена ООН і постійного члена Ради Безпеки ООН, який має Російська Федерація.

Росія, своєю чергою, вважає питання вирішеним, посилаючись на те, що від 24 грудня 1991 року, а публічно – з 31 грудня 1991 року в Радбезі ООН з'явилася табличка з назвою Російської Федерації. Насправді, відповідно до Статуту ООН, законних підстав для цього ніколи не було.

РФ зайняла місце постійного члена Ради безпеки ООН в обхід процедур, визначених Статутом ООН. Це сталося на підставі звичайного листа президента РРФСР Бориса Єльцина на ім'я генерального секретаря ООН. Чинний Статут ООН не містить слова "Російська Федерація". Ці слова також відсутні в статті 23 Статуту ООН, де перераховані постійні члени Ради Безпеки ООН.

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