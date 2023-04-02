Астрологічний прогноз на 2 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день – і це актуально для вихідного – вважається невдалим для будь-яких починань – їх треба відкласти хоча б до початку робочого тижня. Винятком стане торгівля, де вдасться заробити одразу і багато – особливо це стосується нерухомості.

Символ дня: змія, що ковтає свій хвіст.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливі кольори дня: лавандовий, сапфіровий.

Щасливе каміння дня: рубін, опал.

За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: недуги, що почалися цього дня, можуть тривати дуже довго, тому за перших симптомів необхідно одразу ж звертатися до лікаря.

Харчування дня: потрібно відмовитися від жирної і смаженої їжі та вживати більше овочів і фруктів.

Стрижка дня: стрижка цього дня – категоричне табу.

Дачні роботи дня: рослинам необхідне інтенсивне поливання.

Магія і містика дня: в магічних обрядах рекомендується використовувати рослини (бегонія та алое), дерева (тополя й осика) та напівдорогоцінне каміння (агат і яшма).

Сни дня: сни цієї ночі можуть підказати вихід із непростої життєвої ситуації.

Табу дня: небажано подорожувати – поїздка не виправдає очікувань.

Цитата дня: "Проповіддю мають бути наші життя, а не наші слова" (Томас Джефферсон).

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