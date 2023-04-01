2 квітня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 2 квітня, в православному календарі день пам’яті преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія та інших. В VIII столітті монастир на околицях Єрусалиму піддався нападу сарацинів. Увірвалися якось вороги в сам монастир і зажадали, щоб їм віддали всі цінності. Коли ченці сказали, що немає, сарацини почали стріляти. Багатьої вбили і поранили. Побачивши людей, які поспішали до монастиря, вороги втікли.

Через кілька днів вони повернулися в більшій кількості. Напали на храм і стали винищувати тих ченців, які залишилися. Обитель оточили, щоб ніхто не зміг втікти. Першим схопили Іоанна, якого довго мучили, порізали сухожилля на ногах і руках. Ще один монах — Сергій — намагався втекти разом з іншими, прихопивши церковне начиння. Але його схопили та обезголовили. Декому все ж вдалося втекти і сховатися у печері. Серед них був преподобний Патрикій, який вийшов до сарацинів і сказав, що в печері більше нікого немає. Його відвели назад в Лавру, а потім з іншими ченцями спалили.

Ті, хто вижив, прийшли наступного дня, щоб поховати тіла загиблих. А сарацинів Бог покарав. Всі вони загинули від страшної хвороби.

Церковне свято 2 квітня — день пам'яті святої мучениці Фотини (Світлани)

Фотина була самаритянкою. В неї були сини (Віктор і Іосій), а також сестри (Анатолія, Фото, Фотида, Параскева, Киріака, Домнина). Всі вони постраждали через свою віру в Христа.

Саме Фотина була тою самаритянкою, з якою розмовляв Ісус Христос біля колодязя. Жила вона в Карфагені за часів правління імператора Нерона, який відзначався ненавистю до християн. Фотина померла від рук самого імператора, коли той наказав їй поклонитися ідолам.

Прикмети 2 квітня

Народні прикмети 2 квітня / Фото: Pexels

Йде дощ до гарного врожаю грибів восени.

Вже прилетіли шпаки — чекайте на справжню весну.

Багато талої води до великої кількості трави в травні.

Що завтра не можна робити

Не варто працювати і вирішувати якісь свої важливі справи, тому що їхній результат вам не сподобається. Не варто також починати будь-які нові справи. Краще почекати на інший день.

Що можна робити завтра

Селяни вірили, що якщо 2 квітня напитися води з колодязя, то можна вилікувати будь-яку хворобу. Взагалі вважалося, що вода має цілющі властивості саме цього дня.

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