2 апреля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 2 апреля, в православном календаре день памяти преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других. В VIII веке монастырь в окрестностях Иерусалима подвергся нападению сарацин. Ворвались однажды враги в сам монастырь и потребовали, чтобы им отдали все ценности. Когда монахи сказали, что нет, сарацины стали стрелять. Многие убили и ранили. Увидев людей, спешивших в монастырь, враги скрылись.

Через несколько дней они вернулись в большем количестве. Напали на храм и стали истреблять оставшихся монахов. Обитель окружили, чтобы никто не смог убежать. Первым схватили Иоанна, которого долго мучили, порезали сухожилие на ногах и руках. Еще один монах — Сергей — пытался сбежать вместе с другими, прихватив церковную утварь. Но его схватили и обезглавили. Некоторым все же удалось скрыться и укрыться в пещере. Среди них был преподобный Патрикий, который вышел в сарацины и сказал, что в пещере больше никого нет. Его отвели обратно в Лавру, а затем с другими монахами сожгли.

Выжившие пришли на следующий день, чтобы похоронить тела погибших. А сарацин Бог наказал. Все они погибли от страшной болезни.

Церковный праздник 2 апреля – день памяти святой мученицы Фотины (Светланы)

Фотина была самаритянкой. У нее были сыновья (Виктор и Иосий), а также сестры (Анатолия, Фото, Фотида, Параскева, Кириака, Домнина). Все они пострадали из-за своей веры во Христа.

Именно Фотина была той самаритянкой, с которой разговаривал Иисус Христос у колодца. Жила она в Карфагене во времена правления императора Нерона, отмечавшегося ненавистью к христианам. Фотина умерла от рук самого императора, когда тот приказал ей поклониться идолам.

Приметы 2 апреля

Народные приметы 2 апреля / Фото: Pexels

Идёт дождь к хорошему урожаю грибов осенью.

Уже прилетели скворцы — ждите настоящей весны.

Много талой воды до большого количества травы в мае.

Что завтра нельзя делать

Не стоит работать и решать какие-нибудь свои важные дела, потому что их результат вам не понравится. Не стоит также начинать какие-либо новые дела. Лучше подождать на другой день.

Что можно делать завтра

Крестьяне верили, что если 2 апреля напиться воды из колодца, можно вылечить любую болезнь. Вообще считалось, что вода обладает целебными свойствами именно в этот день.

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