Зі Слов'янська примусово евакуюватимуть дітей

Із міста Слов'янськ, що в Донецькій області, примусово евакуюватимуть дітей. Водночас опікунів, які відмовляються виїжджати з регіону, позбавлятимуть обов'язків. Відповідне рішення ухвалила місцева влада.

Про це інформує пресслужба Слов'янської міської військової адміністрації.

"Незважаючи на численні заклики евакуюватись, на сьогоднішній день у Слов’янській громаді залишаються 23 родини, в яких виховуються 34 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування", - йдеться в повідомленні.

Опікуни разом із дітьми можуть безкоштовно евакуюватися до безпечніших регіонів України. Якщо вони це не зроблять найближчим часом, то доролих позбавлять обов’язків опіки або піклування, а дітей евакуюють примусово.

Нагадаємо, Бахмут став першим населеним пункутом України, у якому запровадили примусову евакуацію дітей. У разі подальшого загострення ситуації на Донбасі, наступними можуть стати ще 13 громад.

Евакуація ціною життя: ворог прицільно обстріляв бойових медиків на Херсонщині