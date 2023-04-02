Армия РФ обстреляла Константиновку: есть погибшие и раненые

В воскресенье, 2 апреля, российская армия обстреляла Константиновку в Донецкой области. Враг ударил утром по центральной части города.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

По его словам, при обстреле войск РФ, по меньшей мере три человека погибли, 6 местных жителей получили ранения.

"Пострадавшим оказывается необходимая помощь. На месте работают спасатели и полиция", — подчеркнул руководитель области.

В результате вражеской атаки повреждены многоэтажки и частные жилые дома.

Фото: Павел Кириленко.

Вражескую атаку по городу в Донецкой области подтвердили в Офисе президента. По словам руководителя ОП Андрея Ермака, оккупанты били из реактивных систем залпового огня и кассетных боеприпасов.

"Россияне осуществили массированный обстрел города Константиновка из РСЗО, а также с использованием кассетных боеприпасов. Были повреждены многоквартирные дома. Сейчас известно о трех погибших и шести раненых", — говорится в его сообщении.

Напомним, утром 2 апреля россияне обстреляли из минометов Сумскую область. Оккупанты ударили по молоковозу в одном из населенных пунктов Новослободской общины В результате атаки погибли два человека.

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