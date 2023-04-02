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В Польше на поле упал неизвестный объект в форме шара

В Польше на поле упал неизвестный объект в форме шара

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
655
Время на прочтение
1 мин
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В Польше на поле упал неизвестный объект в форме шара

Фото из открытых источников

Это не первый случай падения схожих объектов в этом регионе.

В пятницу, 31 марта, на поле в Польше рухнул неизвестный объект в форме шара. Нашедшие загадочную находку сразу вызвали на место полицейских.

В Главном управлении воеводской полиции сообщили, что объект упал на частное землевладение, скорее всего, мистерологический зонд. Сейчас эксперты устанавливают происхождение шара и выясняют, как он мог оказаться на поле.

В полиции отметили, что это не первый случай падения метерологических пуль в этом регионе.

Добавим, что российские оккупационные войска продолжают применять запуск воздушных шаров. Речь идет об объективах диаметром 2-3 метра, к которым привязан угловой отражатель.

Напомним, по меньшей мере два человека погибли в результате пожара на воздушном шаре во время полета над Мексикой. Трагедия произошла над районом, где расположены пирамиды древнего города Теотиуакан.

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Дата публикации
Просмотры
655
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