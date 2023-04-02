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У Польщі на полі впав невідомий об'єкт у формі кулі

У Польщі на полі впав невідомий об'єкт у формі кулі

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
1298
Час на прочитання
1 хв
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У Польщі на полі впав невідомий об'єкт у формі кулі

Фото із відкритих джерел

Це не перший випадок падіння схожих об'єктів у цьому регіоні.

У п'ятницю, 31 березня, на полі у Польщі впав невідомий об'єкт у формі кулі. Люди, які знайшли загадкову знахідку одразу викликали на місце поліцейських.

У Головному управлінні воєводської поліції повідомили, що об'єкт впав на приватне землеволодіння, є швидше за все метерологічним зондом. Зараз експерти встановлюють походження кулі та з'ясовують, як вона могла опинитися на полі.

У поліції зазначили, що це не перший випадок падіння метерологічних куль у цьому регіоні.

Додамо, російські окупаційні війська продовжують застосовувати запуск повітряних куль. Йдеться про об'єктиви діаметром 2-3 метри, до яких прив'язаний кутовий відбивач.

Нагадаємо, щонайменше двоє людей загинули внаслідок пожежі на повітряній кулі під час польоту над Мексикою. Трагедія сталась над районом, де розташовані піраміди стародавнього міста Теотіуакан.

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Дата публікації
Перегляди
1298
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