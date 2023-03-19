Из города Часов Яр в Донецкой области эвакуировали всех детей

Из города Часов Яр Донецкой области, расположенного примерно в десяти километрах к западу от Бахмута, эвакуировали всех детей.

Об этом сообщили в пресс-службе военной администрации.

"Нет детей в Часовом Яру, последние дети были вывезены позавчера. Совместными усилиями военной администрации, полиции, Белые ангелы, мы сделали эту работу. Сложно, больно, но сделали", — рассказал глава Часовоярской МВА Сергей Чаус.

К слову, в Часов Яру и окрестных населенных пунктах ранее проживало 16 тыс. человек. В настоящее время там осталось около 2 тыс. человек.

К слову, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в Бахмуте до сих пор остаются 33 ребенка. Также в городе около трех тысяч взрослых.

Напомним, глава Минреинтеграции Ирина Верещук объяснила, что отказаться от эвакуации детей из Бахмута невозможно. Детей будут вывозить в сопровождении по крайней мере одного из родителей или опекунов. По ее словам, активные боевые действия сейчас продолжаются в 132 общинах, однако принудительная эвакуация пока будет только из Бахмута.

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