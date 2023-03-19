Бои за Бахмут: у Зеленского сообщили хорошие новости

Планы армии Российской Федерации по захвату Бахмута в Донецкой области проваливаются. Украинские вооруженные силы продолжают успешно держать город.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Силы обороны продолжают сдерживать врага на Востоке. Их планы по оккупации Бахмута сейчас проваливаются. Впереди – Украина", — написал представитель ОП.

Бои за Бахмут

Аналитики Института изучения войны не нашли визуальных доказательств утверждений россиян об оккупации ряда объектов в Бахмуте. Они не подтверждают слова олигарха Евгения Пригожина, что "вагнеровцы" якобы уже в 600-700 метрах от админцентра города.

Тем временем командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский говорит, что сейчас самая сложная ситуация остается именно в Бахмуте. Однако, несмотря на это, защитники продолжают добиваться частичного успеха на определенных участках.

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник рассказал, что ВСУ держат оборону в городе, чтобы ликвидировать как можно больше россиян. Именно это является предпосылкой успешного контрнаступления.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оборона Бахмута позволяет уничтожать "огромное количество террористов". По его словам, решение о продолжении боев за город приняли главнокомандующий Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Они подтверждают целесообразность обороны города.

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