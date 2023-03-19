Когда начнется контрнаступление ВСУ: ответ таролога

Уже весной этого года украинская армия может перейти к контрнаступлению для освобождения территорий от российских оккупантов.

Когда может начаться контрнаступление украинских сил – рассказала таролог Ирина Клевер.

"Карты говорят, что к лету начнется точно. Наши бойцы уже готовы к наступлению, ожидают подходящего момента. В течение 9 недель уже будет", — сказала она.

Кроме того, она пояснила, что россияне не способны уже наступать из-за нехватки ресурсов.

Ранее представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что весеннее контрнаступление Вооруженных сил Украины состоится тогда, когда будут "все необходимые составляющие".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а только как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.