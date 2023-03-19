Коли почнеться контрнаступ ЗСУ: відповідь тарологині

Вже навесні цього року українська армія може перейти до контрнаступу для звільнення територій від російських окупантів.

Коли може початися контрнаступ українських сил - розповіла тарологиня Ірина Клевер.

"Карти кажуть, що до літа розпочнеться точно. Наші бійці вже готові до наступу, очікують слушного моменту. Впродовж 9 тижнів вже буде", - сказала вона.

Крім того, вона пояснила, що росіяни не здатні вже наступати через брак ресурсів.

Раніше речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий заявив, що весняний контрнаступ Збройних сил України відбудеться тоді, коли будуть "усі необхідні складові".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.