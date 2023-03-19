Наступ РФ на Луганщині: експерт оцінив сили та проблеми ворога

На Луганщні наступ окупантів захлинувся, навіть не розпочавшись.

Російські окупанти на Луганщині втратили ініціативу на полі бою, попри серйозний "ударний кулак" військ.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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"У січні я зазначав, що за наявності ресурсу для наступу, повноцінно наступати окупанти не зможуть і лише імітуватимуть цей процес. Зараз це відбувається на більшій частині зони бойових дій. Але Луганщина – окрема тема", – каже Коваленко.

За його словами, на Луганщині росіяни сконцентрували серйозний ударний кулак, "який не застосувати було просто неможливо". Наприклад, тільки в районі Кремінної сконцентрований ресурс підрозділів 331-го та 217-го ПДП 98-ї ВДД, 104, 234 та 237 ДШП, 217 та 331 ПДП та резервної 31-ї ОДШБр.

Водночас, на Луганському плацдармі ворог має:

критичний некомплект техніки, особливо гострий дефіцит танків , що перевищує 50-60%;

, що перевищує 50-60%; нестачу бойових броньованих машин, в середньому 40% некомплект;

відсутність пропорційного розподілу БК для артилерії.

Чому так сталося

Коваленко пояснює, що це стало наслідком того, що накопичивши ресурс, але не розпочавши активних наступальних дій, окупанти регулярно зазнають втрат під вогневим тиском ЗСУ. Зокрема, підрозділи ворожої 27-ї ОМСБр у районі Куземівки (Луганська область) втратили боєздатності, навіть не перейшовши у повноцінний наступ.

За даними експерта, підрозділи 26-го ТП 47-ї ТД 1-ї ТА в районі Володимирівки зазнали серйозних втрат, а піхотна складова змушена була на низці позицій, утримання яких через відсутність підтримки було неможливо, продемонструвати "жест доброї волі".

Ситуація біля Куп'янська і Кремінної

За даними Коваленка, напрямок на Куп'янськ у росіян "просідає". Лівий берег Оскола стає дедалі більш недосяжним для окупантів.

"Російські війська, нині, навіть маючи якийсь доступний для огляду ресурс, не здатні на більше ніж локального рівня штурмові дії", – сказав він.

Також експерт повідомив, що захлинувся ривок росіян у напрямку Дворічної, по трасі Р-79. Упершись у лівий берег Оскола, росіяни, яких почали активно кидати в м'ясорубку живими хвилями, дуже швидко втратили свій потенціал і захлинулися втратами.

"Фактично, вся лінія, Кремінна-Сватове-Троїцьке, або як я її називаючи спрощено – лінія Р-66, ослаблена. Ослаблена багатомісячною вогневою обробкою даної зони ЗСУ та відсутністю можливості росіян виявляти ініціативу та інтенсифікувати бойові дії.

Місяць тому я зробив ризиковану заяву, а саме – наступ на Луганшині в окупантів захлинувся, не розпочавшись, навіть з урахуванням чималого ресурсу по лінії Сватове-Кремінна, який не вичерпав себе. Але станом на середину березня картина така, що стан потопельника у росіян підтверджується", – підсумував Олександр Коваленко.

Фото: Deepstatemap

Раніше Коваленко повідомив, що південне угруповання РФ критично ослабло, оскільки всі резерви російське командування кидає під Бахмут.

Військовий експерт Олександр Мусієкно повідомляв, що окупанти намагаються просуватися на Лиман і Куп'янськ.

Тим часом на Харківщині продовжується обов'язкова евакуація Куп'янського району.

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