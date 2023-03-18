Де в Україні найдорожча оренда житла (таблиця)

Дорогі київські квартири стали набагато дешевшими ніж квартири у Львові та на Закарпатті.

У лютому 2023 року українці за оренду однокімнатної квартири платили в середньому 5 989 гривень. Вартість оренди житла за рік зросла на 37,4%.

Про це свідчать дані Держстату.

Перше місце за дорожнечею житла посідає Закарпатська область. Порівняно з 2022 роком, орендувати квартиру в регіоні стало втричі дорожче — ціна в лютому становила 13 123 гривні.

Львівська область - на другому місці. Тут за оренду квартири платять 10 996 гривень.

У Києві оренда житла за рік здешевшала на 13,3% — до 7 384 гривень. Столиця за вартістю оренд квартир тепер на третьому місці.

Фото: Державна служба статистики України

Дешево винайняти квартиру можна в прифронтових регіонах:

у Херсонській області — за 2 905 гривень

у Запорізькій області — за 2 783 гривні

у Сумській області — 2 687 гривень

Раніше ми писали, що за словами експертів, зростання вартості оренди житла спостерігається зараз по всьому західному регіону нашої країни. Особливо цікавий феномен Ужгорода, де вартість оренда житла, злетіла до небес. Але тут все дуже просто – чим більший попит на житло, тим більше зростають ціни. Ужгород невеличке місто, а людей, які приїхали туди рятуватись від війни дуже багато.

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