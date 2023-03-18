Где в Украине самая дорогая аренда жилья (таблица)

Дорогие киевские квартиры стали намного дешевле, чем квартиры во Львове и Закарпатье.
В феврале 2023 года украинцы за аренду однокомнатной квартиры платили в среднем 5 989 гривен. Стоимость аренды жилья за год выросла на 37,4%.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Первое место по дороговизне жилья занимает Закарпатская область. По сравнению с 2022 годом арендовать квартиру в регионе стало втрое дороже — цена в феврале составляла 13 123 гривны.
Львовская область – на втором месте. Здесь за аренду квартиры платят 10 996 гривен.
В Киеве аренда жилья за год подешевела на 13,3% — до 7 384 гривен. Столица по стоимости аренды квартир теперь на третьем месте.
Дешево снять квартиру можно в прифронтовых регионах:
в Херсонской области — за 2 905 гривен
в Запорожской области — за 2 783 гривны
в Сумской области — 2 687 гривен
Ранее мы писали, что, по словам экспертов, рост стоимости аренды жилья наблюдается сейчас по всему западному региону нашей страны. Особенно интересен феномен Ужгорода, где стоимость аренды жилья, взлетела к небесам. Но здесь все очень просто – чем больше спрос на жилье, тем больше растут цены. Ужгород небольшой город, а людей, приехавших туда спасаться от войны, очень много.
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